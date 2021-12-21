«Бро, как дела? Слышал, ты стал крутым хирургом. Сможешь починить мне спину, а то уже два года не сплю из-за болей?» – услышал в трубке голос школьного приятеля Джерри Саммерса нейрохирург Кристофер Данч. Бог медицины, как называл себя Данч, провел обследование и назначил операцию через неделю. Перед ответственной миссией врач сказал корешу, что им обоим нужно расслабиться, и приятели залетели в несколько баров, где крепко выпили. Не смутили Джерри даже свернутая трубочкой банкнота и белый порошок, которым закинулся док – его уверенность в Данче подкрепляла не только дружба, но и безупречное портфолио специалиста.

В тот вечер Саммерс в последний раз чувствовал себя человеком, а не овощем, в который его превратил нейрохирург. По ходу операции врач-мясник повредил позвоночную артерию Джерри, вызвав сильное кровотечение. Данч залил рану антикоагулянтом – это сдавило позвоночник Саммерса и привело к параличу. Полторы недели в реанимации, утрата возможности ходить и глубочайшая депрессия – такими оказались последствия визита мужчины к другу, которого коллеги прозвали Доктор Смерть.

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Американский футбол Экс-игрок НФЛ умер в тюрьме. Мать обвинила в его смерти полицию 08/12/2021 В 09:07

Крис и Джерри подружились еще детьми на площадке для игры в американский футбол. Тренеры хвалили Джерри за ловкость и скорость, а широкоплечий и неуклюжий Крис слышал лишь смешки от товарищей и копил злобу. Данч мечтал играть в НФЛ, умирал в спортзале, занимался с персональным тренером. В старших классах Крис раскачался до 100 кг и спустя пару лет отправился поступать в колледж в надежде играть за любимую команду из Колорадо. «Мечта Данча сбылась, но он в основном оставался в запасе, а когда выходил на площадку, то дико косячил. Крис умолял дать ему шанс, пробовал снова и снова, и опять ошибался», – резюмировал недолгую карьеру Криса его близкий приятель Ральф Стоукс.

Через пару лет Данч поступил в университет Мемфиса на реабилитолога. Крис хотел играть за местную команду, но тренер сразу откровенно сказал парню, что тот не тянет. Футболист так расстроился, что ушел на пару дней в запой. В хмельном бреду за стойкой бара он увидел по телику сюжет про успешного высокооплачиваемого хирурга, после чего внушил себе новую идею – выучиться на нейрохирурга. Он перевелся в университет Теннесси на программу, позволявшую заработать сразу две степени: доктора медицины и доктора наук. Там Данч изучал особенности рака мозга и способы использования стволовых клеток.

Эпизод из сериала «Доктор Смерть» Фото: Getty Images

В Теннесси Крис получил диплом с отличием и устроился в специализировавшуюся на регенеративной медицине компанию DiscGenics. В 2006 году специалист познакомился с двумя российскими учеными, совершившими значительный прорыв в технологии стволовых клеток. Сотрудничество выглядело перспективным, если бы не отношение Данча к работе. «Как-то утром я пришел к Крису домой. Он забыл о нашей встрече и приветствовал меня со стаканом водки с апельсиновым соком. Пока он приводил себя в порядок, я увидел на столе остатки кокаина», – обалдел инвестор компании Рэнд Пейдж, настоявший на увольнении Данча.

Недовольство Крисом выражали и кураторы его ординатуры – вместо 1000 операций во время обучения в послужном списке экс-футболиста набралось менее 100. Это не помешало доктору переехать в Даллас и устроиться в клинику хирургии позвоночника. «Я вижу, что подходы в хирургии в этом штате устарели. Что ж, придется показать, как нужно работать», – кичился молодой специалист перед коллегами. В декабре Данч проводил операцию вместе с доктором Марком Хойлом и настаивал на удалении нервного корешка на позвоночнике пациента. Хойл не позволил это сделать, из-за чего хирурги чуть не подрались. Позже комиссия выяснила, что удаление корешка привело бы к параличу. «Очень странно, он оперировал как первокурсник», – недоумевал Марк.

Другим пациентам повезло меньше. Барри Моргулоффу хирург раздробил позвоночный диск, вызвав онемение левой ноги и сильнейшие боли в спине. Келли Мартину доктор полоснул по главной артерии – несчастный скончался спустя несколько часов от потери крови. Работа Криса привела к образованию тромбов у 63-летней Флоеллы Браун и смерти от инсульта. 70-летняя Мэри Эфурд осталась навсегда парализованной – ей Доктор Смерть ампутировал нервный корешок и оставил в спине один из хирургических инструментов. Данча уволили из клиники и лишили лицензии на месяц, после чего он вернулся в Колорадо.

В этом городе Данч сменил еще два места работы – не помешала даже ужасная репутация и отзывы. Как выяснило позже следствие, медицинские учреждения берут в штат нейрохирургов, чтобы получать государственные пособия, составляющие миллионы долларов в год. Это позволило мяснику и дальше калечить и убивать людей. Джеффри Глайдвеллу он перерезал позвоночную артерию, повредил пищевод и оставил хирургическую губку в горле, прежде чем зашить рану. Всего на счету Данча 38 операций, после которых 31 пациент оказался парализован или серьезно ранен, а четверо скончались.

Коллеги отмечали, что во время операций Кристофер вел себя неадекватно – от него разило алкоголем, а действиям была присуща импульсивность. «Казалось, он едва сдерживается, чтобы не начать кромсать скальпелем не только пациента, но и всех вокруг», – трясло бывшего коллегу зверя Энди Гарлоу.

После потери работы и пожизненного лишения лицензии в 2013 году хирург совсем свихнулся. Полиция дважды останавливала его пьяным за рулем, а весной 2014-го он в медицинской униформе, с кровью на лице и руках барабанил в двери банка и кричал: «Спасите! Моя семья в опасности!» Через пару дней он украл брюки в магазине и был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Летом 2015-го Данч узнал, что несколько пациентов написали на него жалобу в прокуратуру и попытался скрыться в Мексике. Хирурга остановили на границе, арестовали и предъявили обвинения в нанесении ущерба здоровью. Журналисты начали копать и вскрыли все темные дела социопата, а также нашли электронное письмо брату – в нем он рассказывал, что считает себя хладнокровным убийцей. Во время практики Кристофер подчищал негативные отзывы о себе в интернете и писал хвалебные, благодаря чему продолжал работу.

Суд признал Данча виновным в нанесении тяжких увечий пациентам и убийстве двоих из них, приговорив Доктора Смерть к пожизненному заключению. В истории американской судебной медицины это самое суровое и справедливое наказание. На суде Кристофер признался, что с помощью скальпеля мстил за нереализованные детские мечты и отказ общества признавать его гениальность. Летом 2021-го по мотивам этой истории на экраны вышел мини-сериал «Доктор Смерть». На российских платформах сериал появился под названием «Плохой доктор».

Бесконечно жаль пострадавших пациентов, но еще больше обидно за беспечность контролирующих работу органов, ведь по масштабу злодеяний Кристофер мало чем отличается от маньяка-насильника. С той разницей, что после своих злодеяний он долго оставался неприкасаемым и его никто не искал.

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