Цена на подпись квотербека «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди выросла в цене в два раза за четыре года. Клуб проводит частную автограф-сессию, на которой коллекционеры и владельцы специализированных магазинов могут приобрести эксклюзивные вещи.

Фото с Супербоула LV с подписью Брэди обойдется вам в 1600 долларов (117 тысяч рублей). В 2017-м, когда у Тома было пять колец Супербоула, а не семь, можно было заплатить 850 долларов.

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Автограф на мяче – 2 тысячи долларов (147 тысяч рублей), на мини-шлеме – 1800 долларов (132 тысячи рублей).

Подписанная джерси «Тампы» с последнего финала – 3 тысячи долларов (220 тысяч рублей). Самый дорогой лот – шлем с Супербоула LV с автографом Тома и надписью LV MVP за 3700 долларов (272 тысячи рублей), сообщает TMZ.

Том Брэди семь раз побеждал в Супербоуле и в пяти финалах признавался MVP.

В Супербоуле LV «Тампа-Бэй Бакканирс» обыграли «Канзас-Сити Чифс» со счетом 31:9.

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