Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде в Токио.

«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», – заявил тренер по стрельбе из лука Станислав Попов по информации телеграм-канала ОКР

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Чуть позже напарница по сборной Ксения Перова рассказала о самочувствии Светланы Гомбоевой:

«Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю».

По итогам квалификации Гомбоева заняла 45-е место.

Температура воздуха в Токио превышает 30 градусов.

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