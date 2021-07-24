Южнокорейские лучники взяли первую медаль Токио-2020 в своем виде спорта, выиграв смешанное командное первенство. Имена олимпийских чемпионов – Сан Ан и Ким Же Дук.
В финале они перестреляли нидерландцев Габриэлу Шлёссер и Стива Вейлера со счетом 5:3. Бронза досталась Алехандре Валенсии и Луису Альваресу из Мексики. Раунд за третье место они выиграли у турецких соперников со счетом 6:2.
Россию представляли Ксения Перова и Гаслан Базаржапов. Они уступили будущим полуфиналистам туркам в 1/8 финала – 2:6.
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