Российские лучницы Ксения Перова, Светлана Гомбоева и Елена Осипова стали серебряными призерами Игр-2020 в Токио. В финале они уступили сборной Южной Кореи в составе Сан Ан, Чан Минхи и Кан Чхэ Ён.
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу кореянок. По пути к финалу российские спортсменки прошли Украину (6:2), США (6:0) и Германию (5:1). Примечательно, что пять лет назад на Олимпиаде в Рио в финал также вышли сборные России и Южной Кореи – тогда золото также досталось азиаткам.
Бронзовые медали выиграли немки Мишель Кроппен, Харлин Шварц и Лиза Унрух. Со счетом 5:1 они оставили без наград белорусок.
Токио-2020
Корейские лучники взяли золото в миксте, Россия выбыла в 1/8
- В стрельбе из лука разыгрывается пять комплектов наград.
- Также 25 июля золото взяла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматической винтовки. Всего у России 4 медали (2 золота, серебро и бронза).
Токио-2020
Российская лучница потеряла сознание во время квалификации в Токио
Стрельба из лука
Перова стала чемпионкой мира