Российские лучницы Ксения Перова, Светлана Гомбоева и Елена Осипова стали серебряными призерами Игр-2020 в Токио. В финале они уступили сборной Южной Кореи в составе Сан Ан, Чан Минхи и Кан Чхэ Ён.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу кореянок. По пути к финалу российские спортсменки прошли Украину (6:2), США (6:0) и Германию (5:1). Примечательно, что пять лет назад на Олимпиаде в Рио в финал также вышли сборные России и Южной Кореи – тогда золото также досталось азиаткам.

Бронзовые медали выиграли немки Мишель Кроппен, Харлин Шварц и Лиза Унрух. Со счетом 5:1 они оставили без наград белорусок.

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В стрельбе из лука разыгрывается пять комплектов наград.

Также 25 июля золото взяла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматической винтовки. Всего у России 4 медали (2 золота, серебро и бронза).

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