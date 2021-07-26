Лучники из Южной Кореи Ким Же Дук, Ким Вужин и О Джиньек завоевали золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. В финале корейцы разгромили представителей Тайваня со счетом 6:0.

Бронзовые медали забрали заняли японцы, которые во встрече за третье место победили Нидерланды со счетом 5:4.

Российская команда выбыла на стадии 1/8 финала.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Ранее корейские лучники взяли золото в смешанном первенстве.

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