Российская лучница Елена Осипова стала серебряной медалисткой Олимпиады в Токио.

В финале личного турнира Осипова уступила кореянке Ан Сан. По итогам пяти сетов между спортсменками установилось равенство – 5:5. На тай-брейке точнее оказалась корейская лучница: она выбила десятку, а Елена – только 8.

Это уже вторая медаль Осиповой на Играх-2020 – ранее она стала серебряной призеркой в командном турнире.

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В финале командного турнира Ксения Перова, Светлана Гомбоева и Елена Осипова уступили сборной Южной Кореи в составе Сан Ан, Чан Минхи и Кан Чхэ Ён.

В стрельбе из лука разыгрывается пять комплектов наград.

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