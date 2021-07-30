Российская лучница Елена Осипова стала серебряной медалисткой Олимпиады в Токио.
В финале личного турнира Осипова уступила кореянке Ан Сан. По итогам пяти сетов между спортсменками установилось равенство – 5:5. На тай-брейке точнее оказалась корейская лучница: она выбила десятку, а Елена – только 8.
Это уже вторая медаль Осиповой на Играх-2020 – ранее она стала серебряной призеркой в командном турнире.
Токио-2020
Корейские лучники взяли золото в командном первенстве
- В финале командного турнира Ксения Перова, Светлана Гомбоева и Елена Осипова уступили сборной Южной Кореи в составе Сан Ан, Чан Минхи и Кан Чхэ Ён.
- В стрельбе из лука разыгрывается пять комплектов наград.
Токио-2020
Лучницы взяли серебро в перестрелке с Кореей
Токио-2020
Корейские лучники взяли золото в миксте, Россия выбыла в 1/8