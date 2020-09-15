Болеющий за «Спартак» актер Михаил Ефремов, недавно осужденный на восемь лет лишения свободы, нанял нового адвоката.

По информации телеграм-канала Life Shot, защитником Ефремова стал титулованный армрестлер Роман Филиппов – чемпион мира, Европы и России. В подтверждение было опубликовано видео с национального чемпионата 2020 года. Филиппов – справа, в красно-синей футболке.

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Сообщается, что Филиппов получил адвокатский статус в 2014 году. Он имеет юридический стаж более 15 лет и позиционирует себя специалистом в сфере уголовного и гражданского процесса.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП в центре Москвы – он выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в авто, за рулем которого был 58-летний доставщик еды Сергей Захаров.

Захаров был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломами ребер, шейного отдела позвоночника, бедра, с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами внутренних органов. В районе 5 утра пострадавший скончался.