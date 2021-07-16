Чемпион мира по армрестлингу Дмитрий Силаев в компании трех друзей напал на разнорабочего.

По информации телеграм-канала 112 , злоумышленники подкараулили мужчину в подъезде, когда он пришел делать ремонт в одной из квартир. Они представились полицейскими и надели на него наручники. У жертвы отняли 20 тысяч рублей и заставили написать расписку на сумму в 500 тысяч. Свои действия нападавшие снимали на видео.

Потерпевший обратился в полицию, теперь Силаеву и его компании грозит лишение свободы сроком на 10 лет за разбой.

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В 2015 году Дмитрий Силаев вошел в пятерку сильнейших людей планеты.

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