Чемпион мира по армрестлингу Дмитрий Силаев в компании трех друзей напал на разнорабочего.
По информации телеграм-канала 112, злоумышленники подкараулили мужчину в подъезде, когда он пришел делать ремонт в одной из квартир. Они представились полицейскими и надели на него наручники. У жертвы отняли 20 тысяч рублей и заставили написать расписку на сумму в 500 тысяч. Свои действия нападавшие снимали на видео.
Потерпевший обратился в полицию, теперь Силаеву и его компании грозит лишение свободы сроком на 10 лет за разбой.
Армрестлинг
Новым адвокатом Ефремова стал чемпион мира по армрестлингу
- В 2015 году Дмитрий Силаев вошел в пятерку сильнейших людей планеты.
Армрестлинг
Американский комик сломал сопернику плечо по ходу поединка по армрестлингу
Армрестлинг
Гора из «Игры престолов» не справился с армрестлером, уступающим в весе почти в 2 раза