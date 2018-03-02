Getty Images

«Они знали». Эли Райсман подала в суд на НОК США в связи с домогательствами бывшего врача сборной

«Они знали». Райсман подала в суд на НОК США в связи с домогательствами бывшего врача сборной
Eurosport

52 мин. назад

Скандал и не думает угасать.

Бывший тренер сборной США Ларри Нассар получил 175 лет тюремного заключения за домогательства к несовершеннолетним спортсменкам, но одна из его жертв Эли Райсман призывает к ответу новых лиц.

Трехкратная олимпийская чемпионка подала в суд на НОК и Федерацию гимнастики США.

«Они знали или обязаны были знать про действия Нассара. После всего произошедшего они так и не провели полноценного расследования. Бредово полагать, что положение дел изменится без четкого понимания, как такое могло произойти.

Я больше не стану ждать, когда все эти организации начнут поступать правильно. Я надеюсь, что судебный процесс вынудит их отчитаться и поспособствует столь необходимым изменениям», – говорится в официальном заявлении Райсман.

  • Нассар был обвинен в домогательствах со стороны 140 женщин и осужден на 175 лет.
  • В число жертв Нассара помимо Райсман вошли олимпийские чемпионки Симона Байлс, Маккайла Марони, Габриэлле Дуглас и Джордин Уибер.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Нэшвилл» ушел с 0:2 от «Эдмонтона» и закрепился на первом месте в Западной конференции

03:20
Популярные видео
Малкин соорудил 2 ассиста, но «Питтсбург» получил немыслимую восьмерочку в ответ
 722 просмотров6 ч
Как смотреть футбол, если вокруг одни итальянцы. Урок №4: игра
1 951 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться