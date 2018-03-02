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«Они знали». Эли Райсман подала в суд на НОК США в связи с домогательствами бывшего врача сборной
Скандал и не думает угасать.
Бывший тренер сборной США Ларри Нассар получил 175 лет тюремного заключения за домогательства к несовершеннолетним спортсменкам, но одна из его жертв Эли Райсман призывает к ответу новых лиц.
Трехкратная олимпийская чемпионка подала в суд на НОК и Федерацию гимнастики США.
«Они знали или обязаны были знать про действия Нассара. После всего произошедшего они так и не провели полноценного расследования. Бредово полагать, что положение дел изменится без четкого понимания, как такое могло произойти.
Я больше не стану ждать, когда все эти организации начнут поступать правильно. Я надеюсь, что судебный процесс вынудит их отчитаться и поспособствует столь необходимым изменениям», – говорится в официальном заявлении Райсман.
- Нассар был обвинен в домогательствах со стороны 140 женщин и осужден на 175 лет.
- В число жертв Нассара помимо Райсман вошли олимпийские чемпионки Симона Байлс, Маккайла Марони, Габриэлле Дуглас и Джордин Уибер.
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