«Они знали». Эли Райсман подала в суд на НОК США в связи с домогательствами бывшего врача сборной

Бывший тренер сборной США Ларри Нассар получил 175 лет тюремного заключения за домогательства к несовершеннолетним спортсменкам, но одна из его жертв Эли Райсман призывает к ответу новых лиц.

Трехкратная олимпийская чемпионка подала в суд на НОК и Федерацию гимнастики США.

«Они знали или обязаны были знать про действия Нассара. После всего произошедшего они так и не провели полноценного расследования. Бредово полагать, что положение дел изменится без четкого понимания, как такое могло произойти.

Я больше не стану ждать, когда все эти организации начнут поступать правильно. Я надеюсь, что судебный процесс вынудит их отчитаться и поспособствует столь необходимым изменениям», – говорится в официальном заявлении Райсман.

Нассар был обвинен в домогательствах со стороны 140 женщин и осужден на 175 лет.

В число жертв Нассара помимо Райсман вошли олимпийские чемпионки Симона Байлс, Маккайла Марони, Габриэлле Дуглас и Джордин Уибер.

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