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13 фото русской чемпионки, которая гнется до хруста в твоей шее

13 фото русской чемпионки, которая гнется до хруста в твоей шее
Артем Буторин

1 час назад

Знакомьтесь, Александра Солдатова.

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  • Александра – трехкратная чемпионка мира в командном зачете (2014-й, 2015-й, 2018-й) и двукратная чемпионка Европы в командном зачете (2015-й, 2017-й).
  • 20-летняя спортсменка включена в состав сборной России с 2014-го.
  • В одном из интервью Солдатова призналась, что если бы не спорт, она бы стала ветеринаром.

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