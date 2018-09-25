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13 фото русской чемпионки, которая гнется до хруста в твоей шее
Знакомьтесь, Александра Солдатова.
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- Александра – трехкратная чемпионка мира в командном зачете (2014-й, 2015-й, 2018-й) и двукратная чемпионка Европы в командном зачете (2015-й, 2017-й).
- 20-летняя спортсменка включена в состав сборной России с 2014-го.
- В одном из интервью Солдатова призналась, что если бы не спорт, она бы стала ветеринаром.
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