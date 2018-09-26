Eurosport
Нежный инстаграм русской гимнастки, которая не оставит тебе шансов коварным обаянием
Дарья Дубова ждет твоего лайка.
Дарья и олимпийское тату
Дарья и загадочное настроение
Дарья и растяжка
Дарья и шляпка
Дарья и закат
Дарья и селфи
Дарья и фонтаны
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- 19-летняя Дубова – мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 в групповых упражнениях.
- Дарья занимается гимнастикой с четырех лет.
- Она учится на втором курсе НГУ им. Лесгафта на кафедре теории и методики гимнастики.
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