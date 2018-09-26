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Нежный инстаграм русской гимнастки, которая не оставит тебе шансов коварным обаянием

Нежный инстаграм русской гимнастки, которая не оставит тебе шансов коварным обаянием
Артем Буторин

2 ч. назад

Дарья Дубова ждет твоего лайка.

Дарья и олимпийское тату

Дарья и загадочное настроение

Дарья и растяжка

Дарья и шляпка

Дарья и закат

Дарья и селфи

Дарья и фонтаны

Дарья и подарочки

Дарья смотрит телек

Дарья и президент

Дарья и максимальное обаяние

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  • 19-летняя Дубова – мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 в групповых упражнениях.
  • Дарья занимается гимнастикой с четырех лет.
  • Она учится на втором курсе НГУ им. Лесгафта на кафедре теории и методики гимнастики.

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