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Гимнаст Артур Далалоян выиграл для России первое за 19 лет золото ЧМ в многоборье

Гимнаст Далалоян выиграл для России первое за 19 лет золото ЧМ в многоборье
Eurosport

35 мин. назад

Бронзовая медаль тоже у россиянина – Никиты Нагорного.

Российский гимнаст Артур Далалоян завоевал золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье.

Эта победа – первая для России за 19 лет в мужском многоборье. Последним представителем России, побеждавшим в этой дисциплине, был Николай Крюков – он взял первое место в 1999 году.

  • Бронзу в многоборье тоже выиграл россиянин – Никита Нагорный. Российские гимнасты впервые в истории оккупировали 2 места на пьедестале ЧМ в этой дисциплине.
  • За последние 19 лет россияне не только не побеждали в многоборье, но и взяли всего одну медаль высшей пробы в гимнастике вообще. В 2014 году в вольных упражнениях на чемпионате мира победил Денис Аблязин.

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