Чемпионка мира 2003 года по спортивной гимнастике Терин Хамфри исключена из национальной федерации Америки за публикацию мема в социальной сети.

В публикации содержалась фраза: «То, что у чемпионов называется тренировками, обычные люди считают насилием». В федерации цитату связали с нынешней ситуацией – врач сборной Ларри Нассар осужден за сексуальные домогательства к гимнасткам.

«Я говорила только о личном опыте. Я каждый день чувствовала боль и усталость. И когда публиковала этот мем, имела в виду только тренировки. Даже не думала о том, что его можно воспринять иначе», – приводит слова 32-летней Хамфри KSHB.

Нассар получил 175 лет тюрьмы за совращение несовершеннолетних и 60 лет за хранение детской порнографии.

На суде его обвинили 160 женщин. В их ряды вошли олимпийские чемпионки Маккайла Марони, Эли Райсман, Габриэль Дуглас и Симона Байлс.

Более 50 американок подали в суд на НОК США из-за дела Нассара

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