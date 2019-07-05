Российские гимнастки Дина и Арина Аверины приняли участие в #BottleCapChallenge.

На первом видео одна из сестер Авериных открывает бутылку ногой, а на втором другая – булавами. «Пока у нас короткая передышка после чемпионата России, решили принять участие в #bottlecapchallenge. Передаем эстафету Алине Загитовой», – написали гимнастки в аккаунте.

Загитова ответила в комментариях смайлами: «🤣👌».

Флешмоб #BottleCapChallenge запустил казахстанский боец MMA Карен Пашикян; его суть заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки при помощи удара ногой.

Жена украинского футболиста поддержала #BottleCapChallenge и откупорила бутылку грудью

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