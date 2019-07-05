Сестры Аверины поучаствовали в #BottleCapChallenge, открыв бутылку булавой
Самое изящное видео брутального челленджа.
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины приняли участие в #BottleCapChallenge.
На первом видео одна из сестер Авериных открывает бутылку ногой, а на втором другая – булавами. «Пока у нас короткая передышка после чемпионата России, решили принять участие в #bottlecapchallenge. Передаем эстафету Алине Загитовой», – написали гимнастки в аккаунте.
- Загитова ответила в комментариях смайлами: «🤣👌».
- Флешмоб #BottleCapChallenge запустил казахстанский боец MMA Карен Пашикян; его суть заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки при помощи удара ногой.
Жена украинского футболиста поддержала #BottleCapChallenge и откупорила бутылку грудью
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