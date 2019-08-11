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Байлс стала первой гимнасткой, которая выполнила двойное сальто назад с двумя винтами
Пока в фигурном катании рекорды бьют русские спортсменки, в гимнастике безраздельно доминирует Симона.
Американская гимнастка Симона Байлс в очередной раз вписала свое имя в историю спорта.
На чемпионате США 22-летняя спортсменка выполнила двойное сальто назад с двумя винтами. Прежде никому в женской гимнастике не удавался подобный элемент.
У мужчин такой элемент первым выполнил северокорейский гимнаст Ли Чонсон в 2004 году.
- Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка Рио-2016, 14-кратная чемпионка мира. Четыре раза подряд Симона побеждала в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018).
- Чемпионат мира-2019 пройдет в Штутгарте 4-13 октября.
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