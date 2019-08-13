Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина не выступит на Кубке России и, скорее всего, завершит профессиональную карьеру.

«Мустафина отказалась от участия в Кубке России. Думаю, что она закончит. Сначала отказалась перед Минском, где прошли Европейские игры, сейчас отказывается перед «миром».

Думаю, что она понимает, что ей сложно сейчас быть в команде. Жалко, очень жалко. Но она не может себя преодолеть сейчас, восстановить программы, тяжело ей. Нет, конечно, на Штутгарт претендовать не будет», – приводит слова Родионенко «Р-Спорт».

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе 23-27 августа – это отборочный старт для участия в чемпионате мира-2019.

ЧМ-2019 пройдет в октябре в немецком Штутгарте.

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