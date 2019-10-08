Российские гимнастки стали вторыми в командном многоборье на чемпионате мира

Женская сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном многоборье на чемпионате мира в немецком Штутгарте.

В составе российской команды выступали Анастасия Агафонова, Ангелина Мельникова, Александра Щеколдина, Лилия Ахаимова и Дарья Спиридонова. По сумме баллов на четырех снарядах россиянки показали результат 166,529 балла. Победу одержали американки (172,330), третьими стали итальянки (164,796).

Чемпионат мира завершится 13 октября.

Финальные соревнования в женском индивидуальном многоборье пройдут 10 октября.

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