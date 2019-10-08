Американка Симона Байлс превзошла россиянку Светлану Хоркину по общему числу медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. Во вторник Байлс в составе сборной США стала первой в финале командного многоборья на чемпионате мира в немецком Штутгарте.

Сборная США одержала пятую победу подряд в командном многоборье на чемпионатах мира, россиянки стали вторыми, итальянки – третьими. 22-летняя Байлс завоевала 21-ю награду на чемпионатах мира (15 золотых, три серебряные и три бронзовые). На счету Хоркиной 20 наград (9-8-3), третья в истории по этому показателю – советская гимнастка Лариса Латынина, в активе которой 14 наград (9-4-1).

Хоркина побеждала в период с 1994 по 2003 гг., Байлс впервые взошла на пьедестал на мировых первенствах в 2013 году. Рекорд среди гимнастов принадлежит Виталию Щербо, который представлял команды СССР, СНГ и Белоруссии; в его активе 23 награды (12-7-4).

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка и бронзовый призер Игр; все медали она завоевала на Олимпийских играх 2016 года. В августе Байлс стала первой гимнасткой, сумевшей выполнить двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.

В августе 2016 года, по данным хакерской группы Fancy Bears, допинг-тест Байлс дал положительный результат на метилфенидат (психостимулятор).

При этом Симона не нарушила антидопинговые правила, так как имела разрешение на применение запрещенных препаратов из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Российские гимнастки стали вторыми в командном многоборье на чемпионате мира

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