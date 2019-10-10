Летом 2019-го феноменальная Симона Байлс первой в мире выполнила двойное сальто назад с двумя винтами на бревне. Но есть элемент, о котором улыбчивая американка не хочет даже думать и всегда от него отказывается – это опорный прыжок смерти Продуновой. Сегодня в мире на него решаются единицы, и одна из них – узбекская гимнастка Оксана Чусовитина. В начале октября 44-летняя бабушка спортивной гимнастики, как ее называют, приехала на чемпионат мира в Штутгарт, чтобы отобраться на восьмую Олимпиаду.

«Наверное, меня, как мамонта, заморозили еще в Советском Союзе. Просто мне нравится. Я не провожу в зале столько времени, сколько молодые девочки. Тренируюсь всего раз в день», – призналась начинавшая еще в 80-х Чусовитина. Оксана обладала сумасшедшим талантом – без этого попасть в 16 лет в сборную СССР из Бухары было не менее сложно, чем выиграть олимпийское золото. Гимнастка отправилась на чемпионат мира в Индианаполис и стала сильнейшей в двух дисциплинах.

Оксана Чусовитина в составе сборной СССРGetty Images

С развалом Союза денег и условий на подготовку к Олимпиаде-1992 не стало, но Оксана справилась. Она выиграла золото в составе Объединенной команды, вернулась в родной Узбекистан и вышла замуж за борца Баходира Курбанова. Спортсменка перебивались случайными заработками, пока не возник вариант в Швеции, где титулованный олимпиец Дмитрий Билозерчев нашел спонсоров и организовал коммерческую труппу. Выступления гимнасток завораживали и приносили огромные деньги – 3000 долларов каждому участнику.

«Времена были голодные, а тут столько денег привалило! – не могла поверить гимнастка. – Телевизоры покупали, видеомагнитофоны, одежду, родителям помогали, и все равно еще оставалось. Узнай кто-то, что у нас водятся такие деньги, всякое могло случиться, но тогда было классно и весело». Труппа просуществовала всего год, Билозерчев эмигрировал в США, а Чусовитина сделала паузу в карьере и родила сына Алишера.

Молодая мама вернулась к тренировкам спустя всего четыре месяца после родов и брала малыша на все турниры. Роды положительно сказались на результатах гимнастки, которую пригласили в клуб Кёльна с зарплатой в 1000 долларов. Оксане предложили помощь с оформлением немецкого гражданства, но она не хотела покидать Ташкент, где они с мужем купили четырехкомнатную квартиру.

Оксана ЧусовитинаGetty Images

Уехать все же пришлось из-за страшных обстоятельств – у сына гимнастки обнаружили лейкемию, и помочь ему могли только в Германии. Родители продали все, что у них было, но даже этого не хватило, чтобы собрать 120 тысяч долларов. «Я тогда поняла, что в мире больше добрых людей, чем злых. Многие помогали. Один близкий друг мужа, бизнесмен, только что собрал урожай – денег еще не выручил, но отдал нам вагон зерна», – вспоминает самый тяжелый момент в жизни Чусовитина, которой основную часть средств выделил клуб в Кёльне.

Во время лечения сына Оксана не прекратила выступать – не из-за денег, а чтобы Алишер не видел ее слез. Гимнастка оставляла весь негатив в зале и помогла ребенку победить – болезнь отступила спустя почти год борьбы и четыре курса химиотерапии. Мальчик окреп, занялся спортивной гимнастикой и в восемь лет выиграл чемпионат Кёльна в своем возрасте. Правда, профессиональным спортсменом Алишер не стал и сейчас учится на банкира.

Оксана Чусовитина с сыном АлишеромGetty Images

Оксана хотела что-то сделать для спасшей ее ребенка страны, поэтому приняла гражданство и выступила за Германию на Олимпиаде-2008 в Пекине. Чусовитина набрала шикарную форму и взяла серебро в любимой дисциплине – опорном прыжке. В Германии у гимнастки были все условия для работы и жизни, но Оксана очень хочет исполнить еще одну мечту и выиграть медаль на Олимпиаде для Узбекистана. После Игр в Лондоне она вновь выступает за родную страну.

«Секрет спортивного долголетия? Все очень просто. У меня на стене висит портрет Тома Круза, потому что он мне очень нравится. Я смотрю на него каждый день и думаю, что ради него я должна выглядеть молодо. Если вдруг однажды встречусь с ним, я не должна выглядеть слишком старой», – шутит Чусовитина.

Спортсменка запланировала завершение карьеры после Олимпиады в Рио. Осенью 2016-го Оксана стала первой в истории действующей спортсменкой, введенной в международный Зал славы спортивной гимнастики, и передумала. Чусовитиной нравится соревноваться с молодыми спортсменками, которые годятся ей в дочери. Пример гимнастки из Узбекистана вдохновил на возвращение в спорт после родов Алию Мустафину и других атлетов.

В июне 2019-го Оксана отметила 44-летие и утверждает, что совершенно не чувствует себя на этот возраст. В прошлом году она стала лучшей в опорном прыжке на Кубке мира в Баку и заняла второе место на Азиатских играх. Для отбора на Олимпиаду Чусовитиной нужно хорошо выступить на Кубке мира в Штутгарте, но она не расстроится, если вдруг что-то пойдет не так. Главную битву за жизнь сына Оксана выиграла, все остальное – бонус.

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