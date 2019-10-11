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Нагорный выиграл золото ЧМ в многоборье, Далалоян – второй, украинец Верняев – третий
Мощнейшее выступление российских парней.
Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл золотую медаль в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проводится в Штутгарте.
Второе место занял соотечественник Нагорного Артур Далалоян, третье – украинец Олег Верняев. Нагорный показал результат 88,772, Далалоян – 87,165, Верняев – 86,973.
- Чемпионат мира завершится 13 октября.
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