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Нагорный выиграл золото ЧМ в многоборье, Далалоян – второй, украинец Верняев – третий

Нагорный выиграл золото ЧМ в многоборье, Далалоян – второй, украинец Верняев – третий
Eurosport

1 час назад

Мощнейшее выступление российских парней.

Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл золотую медаль в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проводится в Штутгарте.

Второе место занял соотечественник Нагорного Артур Далалоян, третье – украинец Олег Верняев. Нагорный показал результат 88,772, Далалоян – 87,165, Верняев – 86,973.

  • Чемпионат мира завершится 13 октября.
  • Ранее американская гимнастка Симона Байлс побила рекорд Светланы Хоркиной по медалям на ЧМ.

Британский гимнаст пролетел почти 6 метров от одних брусьев к другим и установил мировой рекорд

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