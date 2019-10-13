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Нагорный взял золото ЧМ в опорном прыжке

Нагорный взял золото ЧМ в опорном прыжке
Eurosport

8 мин. назад

Это уже третья победа россиянина на турнире.

Российский гимнаст Никита Нагорный занял первое место в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, проходящем в Штутгарте.

Спортсмен показал результат в 14,966 балла. Серебряную медаль завоевал тоже российский атлет, Артур Далалоян (14,933). Бронзу – украинец Игорь Радивилов (14,749).

  • Ранее 22-летний Нагорный взял золото в личном и командном многоборье.
  • В общем зачете Россия уступает США.

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