Американская гимнастка Симона Байлс завоевала 24-ю награду на чемпионатах мира, побив рекорд белоруса Виталия Щербо. В воскресенье американка стала первой в упражнениях на бревне на чемпионате мира-2019 в Штутгарте.

22-летняя Байлс показала результат 15,066 балла. Второй стала китаянка Лю Тинтин (14,433), третьей – еще одна представительница Китая Ли Шицзя (14,300). Российские спортсменки не сумели пробиться в финал в этой дисциплине.

Байлс завоевала 24-ю награду на чемпионатах мира (18 золотых, три серебряные и три бронзовые) – это на одну награду на больше, чем в активе у Щербо, который представлял команды СССР, СНГ и Белоруссии (12-7-4), завоевав 15 из 23 медалей чемпионатов мира в составе сборной Белоруссии. Американка впервые взошла на пьедестал на мировых первенствах в 2013 году; Щербо завоевал все свои награды на чемпионатах мира в период с 1991 по 1996 гг.

В медальном зачете ЧМ в Штутгарте лидирует сборная США с четырьмя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами.

Второе место занимает команда России (3-3-1), третье – сборная Великобритании (1-1-1).

Байлс побила рекорд Хоркиной по медалям на чемпионатах мира

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