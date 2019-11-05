Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр рассказала о работе в порноиндустрии.

Как сообщает The Sun, в 2011 году Верона была признана виновной в шантаже двух человек, которые состояли в тайных отношениях. Тогда же спортсменка решилась на радикальную смену деятельности: сперва стала вебкам-моделью, а затем начала сниматься в фильмах для взрослых.

«В конце этого года я уйду из порноиндустрии, так как подойдут к концу несколько моих контрактов. После этого я смогу оглянуться на прошедшие 8 лет. Я получала удовольствие, хоть и воспринимала это как работу. Я не была обычной порноактрисой. Я установила собственные правила для работы и делала все либо одна, либо вместе с бойфрендом», – рассказала Ван де Лёр.

В 2002 году Ван де Лёр завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в многоборье и серебро чемпионата мира в вольных упражнениях.

В том же году ее признали спортсменкой года в Нидерландах.

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