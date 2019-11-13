20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман умерла в результате травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает The Sun.

8 ноября Коулман выполняла упражнение на разновысоких брусьях и упала. Девушку доставили в больницу с тяжелой травмой позвоночника; 11 ноября она скончалась.

Мелани была студенткой университета Южного Коннектикута и участвовала в государственной программе США по подготовке олимпийских атлетов.

В семье Коулман осталось четверо детей, двое сестер Мелани также занимаются гимнастикой.

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