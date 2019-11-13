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20-летняя американская гимнастка сорвалась с брусьев и умерла
Ужасная и нелепая смерть.
20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман умерла в результате травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает The Sun.
8 ноября Коулман выполняла упражнение на разновысоких брусьях и упала. Девушку доставили в больницу с тяжелой травмой позвоночника; 11 ноября она скончалась.
- Мелани была студенткой университета Южного Коннектикута и участвовала в государственной программе США по подготовке олимпийских атлетов.
- В семье Коулман осталось четверо детей, двое сестер Мелани также занимаются гимнастикой.
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