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20-летняя американская гимнастка сорвалась с брусьев и умерла

20-летняя американская гимнастка сорвалась с брусьев и умерла
Eurosport

14 мин. назад

Ужасная и нелепая смерть.

20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман умерла в результате травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает The Sun.

8 ноября Коулман выполняла упражнение на разновысоких брусьях и упала. Девушку доставили в больницу с тяжелой травмой позвоночника; 11 ноября она скончалась.

  • Мелани была студенткой университета Южного Коннектикута и участвовала в государственной программе США по подготовке олимпийских атлетов.
  • В семье Коулман осталось четверо детей, двое сестер Мелани также занимаются гимнастикой.
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