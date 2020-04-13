Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлc поучаствовала в челлендже с условием выполнить какое-то действие, стоят на руках.

23-летняя американка встала на руки и стянула спортивные штаны. При этом она не использовала ничего в качестве опоры и перемещалась по комнате, балансируя на руках

Помимо четырех золотых медалей Олимпиад, Байлc имеет 19 титулов чемпионки мира.

По общему числу наград с ОИ и ЧМ она уступает только Ларисе Латыниной.

Байлс побила мужской рекорд по медалям на чемпионатах мира

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