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Симона Байлс сняла штаны, стоя на руках
Вот это мастерство!
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлc поучаствовала в челлендже с условием выполнить какое-то действие, стоят на руках.
23-летняя американка встала на руки и стянула спортивные штаны. При этом она не использовала ничего в качестве опоры и перемещалась по комнате, балансируя на руках
- Помимо четырех золотых медалей Олимпиад, Байлc имеет 19 титулов чемпионки мира.
- По общему числу наград с ОИ и ЧМ она уступает только Ларисе Латыниной.
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