Российская гимнастка Дарья Спиридонова едва не получила травму во время выполнения очередного самоизоляционного челленджа в паре с мужем – Никитой Нагорным, который тоже входит в состав сборной России.

На видео Дарья упала с плеч Никиты и ударилась лицом об пол. «Вот и контент подъехал. И смех, и грех. Идиоты. Со мной все хорошо, не переживайте», – подписала 21-летняя Спиридонова публикацию.

Позже гимнасты записали видеообращение – Спиридонова рассказала, что последствием падения стала шишка на голове. «Слава богу, что так все обошлось. Но не повторяйте этого», – добавил Нагорный.

Нагорный – трехкратный чемпион мира 2019 года, Спиридонова выиграла золотую медаль в 2015-м.

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