Украинцы затравили гимнаста Верняева за позицию по конфликту на Донбассе

Олег ушел от прямого ответа, но это все равно не понравилось его соотечественникам.

Украинский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев подвергся травле со стороны соотечественников. Спортсмен не стал называть Россию виновницей вооруженного конфликта на Донбассе.

26-летний Верняев давал интервью ютьюб-каналу «Intersport Україна» и ушел от прямого ответа на вопрос о начале войны.

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«Мне нечего сказать, честно. Я не буду ничего говорить – столько всего наслушался по этой теме. Не буду ничего говорить, потому что что ни скажешь, все будет не так. Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать в Донецк. Мне жаль, что много людей от этого страдает, страна страдает – это мне жаль», – заявил гимнаст.

Пользователи интернета осудили слова Верняева. Его назвали лицемером и нытиком, обвинили в братании с русскими, а также предположили, что ему провели лоботомию.

На Олимпиаде 2016 года в Рио Верняев выиграл золото на брусьях.

Также спортсмен завоевал на любимом снаряде золото ЧМ-2014.

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