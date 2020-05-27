Спортивная гимнастика

Нелли Фуртадо назвали в честь советской гимнастки. Родителей певицы впечатлила Олимпиада-1976

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Нелли Ким на ОИ-1976

Фото: Imago

Автор:Валерия Кукалева
через 14 минут

Нелли Ким – пятикратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира.

Не одно поколение выросло на песнях канадской певицы Нелли Фуртадо, которые взрывали чарты за океаном, в Европе и России. Фуртадо ворвалась на мировую эстраду в начале 2000-х и звездит до сих пор, а кроме записи хитов снялась более чем в десяти фильмах.

Любопытный факт из биографии Нелли – ее имя. Будущая певица родилась в 1978 году в семье португальских эмигрантов, и полностью ее имя звучит как Нелли Ким Фуртадо. Оказывается, ее назвали в честь прославленной советской гимнастки Нелли Ким, которая двумя годами ранее выиграла на Олимпиаде в Монреале три золота и серебро.

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Сначала версия выглядела как конспирологическая легенда, но в 2006 году – на пике популярности Фуртадо – журналисты Metro рискнули и спросили: «Вас действительно назвали в честь советской гимнастки?»

Нелли Фуртадо

Фото: Getty Images

«Да, – ответила певица, – в честь Нелли Ким. Она выиграла множество золотых медалей на Олимпийских играх 1976 года, а я родилась в 1978-м. Моя мама подумала, что это имя будет звучать круто, и поэтому меня зовут Нелли Ким Фуртадо».

Карьера Нелли Ким пришлась на золотую эру мировой гимнастики: она соперничала с Ольгой Корбут и знаменитой румынкой Надей Команечи, с которой и разделила медали Монреаля-1976. Ким выиграла команду, опорный прыжок и вольные упражнения, Команечи – многоборье, брусья и бревно. В Москве-1980 советские гимнастки снова взяли командное многоборье, а золото вольных упражнений присудили и Нелли, и Наде.

После московских Игр Ким объявила о завершении карьеры и перешла на тренерскую работу, но окончательно обрела себя в судействе. Нелли работала арбитром на крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиады, а в 2004-м была избрана президентом женского техкомитета Международной федерации гимнастики. Ее настойчивость помогла продавить новую судейскую систему – более объективную и вариативную. Сейчас болельщики часто обвиняют судей в предвзятости, но два золота или два серебра с одинаковыми баллами – такое бывает редко.

62-летняя Нелли Ким живет в США, как и ее дочь, которую назвали тем же именем. В 2011-м Нелли Владимировна заочно защитила кандидатскую диссертацию в спортивном университете имени Лесгафта на тему подготовки высококвалифицированных судей.

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