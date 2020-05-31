В комментариях Артура отправили в «Барселону», но он болеет за «Реал».

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян показал, как умеет управляться с футбольным мячом.

«Гимнаст взял мяч! Пойдет или нет? Комментируем», – подписал видео 24-летний спортсмен. Далалоян очень умело выполнил несколько футбольных трюков и, кажется, впечатлил подписчиков.

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«Ждем Артура через пять лет в «Барселоне», – восхитился фолловер, но не учел, что Далалоян болеет за «Реал».

«Лионель курит в сторонке», – согласен еще один.

На ЧМ-2018 Далалоян выиграл многоборье и вольные упражнения, спустя год взял золото в команде.

Всего спортсмен завоевал девять медалей ЧМ.

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