Спортивная гимнастика

«Просто пиар. Тьфу!» Хоркина упрекнула британских гимнасток за жалобы о насилии со стороны тренеров

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Светлана Хоркина

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

Цель оправдывает средства?

Британские гимнастки Ребекка и Элисса Дауни пожаловались на оскорбления, жестокость и психологическое давление со стороны тренеров. Девушки нашли поддержку у коллег из Австралии и других стран. Но не все прониклись сочувствием.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поставила под сомнение целесообразность и искренность таких жалоб.

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«Это просто глупость. Они хотят прославиться. Спортсмен должен понимать, что они вместе с тренером идут к мечте. И есть определенные вещи в профессии, которые необходимы для успеха. Если гимнастка действительно будет толстой – она не сделает двойное сальто. Убьется или травмируется. Это нормально и понятно для профессионального спортсмена. Я не понимаю, почему они тогда не бросили этот спорт? Не ушли сразу от этих тренеров? Почему не подали в суд? Просто пиар. Тьфу!» – цитирует Хоркину «Спорт-Экспресс».

  • Дауни рассказала, что нередко тренировалась до полного физического истощения.
  • В 2018 году в результате слишком интенсивных тренировок гимнастка повредила лодыжку, ей понадобилось четыре операции.

Хоркина – об отмене ОИ: «Нельзя было обижать Россию, это некое божье наказание»

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