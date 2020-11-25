3 ноября северокорейский мужчина пересек границу и сбежал из страны. Он перепрыгнул через 3-метровый забор между Северной и Южной Кореей, попал на демилитаризованную зону и прошел вдоль аванпостов в уезде Косон.

Через 14 часов его задержали военные Южной Кореи. Мужчина был одет в гражданское и попросил убежище. Когда его спросили о мотивах и способе побега, он сказал, что был гимнастом и просто перепрыгнул 3-метровый при помощи железного шеста.

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Пограничники не обнаружили попыток сломать забор, но отметили, что колючая проволока прижата сверху. Военные считают, что опыт в гимнастике действительно мог позволить задержанному перепрыгнуть через забор. Они выясняют, почему сенсорные датчики не сработали, а еще попросили мужчину несколько раз повторить трюк, сообщает The Korea Harold, ссылаясь на сеульского чиновника.

  • Сейчас между Южной и Северной Кореями действует соглашение о перемирии, но страны все еще находятся в напряженных отношениях.
  • Однако на ОИ в Пхёнчхане выступила объединенная женская команда по хоккею, составленная из спортсменок двух корейских государств.

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