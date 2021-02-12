На специальную горячую линию об абьюзе в британской спортивной гимнастике поступило более 220 звонков с жалобами. Более половины были сочтены настолько серьезными, что привели к обращениям в полицию или социальные службы.
Горячая линия была открыта в июле Национальным обществом по предупреждению жестокого обращения с детьми (NSPCC) после заявлений сразу нескольких гимнасток, включая призеров чемпионата мира Ребекку и Элиссу Дауни. Те сказали, что абьюз настолько укоренился в повседневной жизни спортсменок, что полностью нормализовался.
NSPCC и Британская комиссия спортсменов обнаружили, что жестокое обращение существует на всех уровнях спорта. «Обвинения выставили известные в Великобритании гимнастки, а теперь мы слышим все больше и больше людей с подобным опытом, – цитирует The Guardian Луизу Экстон, руководителя горячей линии. – Крайне важно, чтобы голос каждого был услышан. Это защитит будущие поколения».
Среди обращений был рассказ матери, которая рассказала о психических проблемах у ее ребенка. «Моя дочь занималась гимнастикой с пяти до семи лет. В течение двух лет, что она там была, она подвергалась физическому и эмоциональному насилию. Тренер кричал и толкал ее на пол, даже когда она плакала. Он сказал дочери, что если она пожалуется родителям, он заставит ее тренироваться еще усерднее. Другие тренеры видели это и никогда не вмешивались. С тех пор у дочери развились проблемы с психикой», – рассказала женщина.
- Самое громкое дело об абьюзе в гимнастике – кейс бывшего врача сборной США Ларри Нассара, который был пожизненно осужден за многочисленные домогательства к спортсменкам.
- В России о сексуальных домогательствах со стороны тренера Ренальда Кныша заявила четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут.