Бывшая гимнастка сборной Голландии Верона ван де Лер сообщила об изменениях в карьере.

Она рассказала, что больше не снимается в порно. Ранее Ван де Лер вместе с бойфрендом снимали ролики и продавали через собственный сайт.

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Девушка вернулась к тренировкам в 2015-м и рассчитывала попасть на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в составе национальной команды, но из-за тюремного срока и конфликта с федерацией Верону не допустили к занятиям в частных залах.

Полностью из порно девушка ушла в 2019 году. Сейчас она ездит по Нидерландам с публичными лекциями о насилии в спорте. Ван де Лер планировала запустить театральное шоу Simply Verona, но выступления отменились из-за локдауна в стране. Из-за этого экс-гимнастка запустила аккаунт на OnlyFans и постит контент, снятый за последние восемь лет.

«Скандалы в мире гимнастики, связанные с абьюзом, стали моей ежедневной рутиной. Я читаю все что можно на эту тему, разговариваю с людьми, даю интервью национальным и международным СМИ: газетам, блогам, радио и телевидению. Я не сдамся, буду биться за наши права. Что-то должно уже поменяться. Если не сейчас, то уже никогда. Именно сейчас настало время для перемен», – сообщила Ван де Лер в интервью «Медузе».

В 2002-м Верона стала вице-чемпионкой мира в вольных упражнениях. На чемпионате Европы того же года она завоевала серебро в личном многоборье и уступила русской гимнастке Светлане Хоркиной.

В мае 2011-го Ван де Лер задержали по обвинению в шантаже. Она просидела в тюрьме 72 суток. К тому моменту она два года провела на улице без жилья после ссоры с родителями.

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