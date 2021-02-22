Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина выступила в шоу «Маска» на телеканале НТВ.

42-летняя гимнастка появилась на сцене в образе черной пантеры и исполнила песню «Снег идет». Жюри не опознало Хоркину, предположив, что под маской скрывается Ольга Бузова или Глюк'oZa.

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Телезрители не спасли Хоркину, и ей пришлось покинуть проект. После она поделилась со StarHit впечатлениями от участия в проекте.

«Я с огромным удовольствием приняла участие в проекте НТВ «Маска». Потому что, во-первых, я люблю петь, во-вторых, мне было очень интересно отгадают меня или нет, и в-третьих, любое перевоплощение – это интересно. Я творческий человек и честно могу сказать, что мне нравится сцена. Когда я была профессиональной спортсменкой, то, выходя на гимнастический помост, я всегда испытывала огромное чувство счастья. Потому что я шла к своим фанатам, к зрителям, а их было много, тысячи. Можно сказать, что участие в «Маске», выход на сцену, в какой-то степени мне напомнили те чувства азарта и счастья, которые я испытывала, когда выходила на олимпийские помосты.

Если сравнивать жюри проекта «Маска» с моей профессиональной карьерой и судейским корпусом спортивной гимнастики, то это совсем несравнимые вещи. Вы знаете, после профессиональной карьеры, где всегда у меня были вопросы к нашему судейскому корпусу, который судил соревнования и судил меня, и выставлял порой несправедливые оценки. На «Маске» дело в том, что это в первую очередь шоу, а не соревнование. Насколько интересно можно развернуть обсуждение по тому или иному персонажу, который в маске, это мастерство самого жюри. Поэтому я не обращала внимание на строгость или не строгость жюри. Поверьте, после спорта мне ни одно жюри не кажется строгим, наоборот веселым, интересным и их рассуждения интересно слушать», – рассказала Светлана.

Хоркина побеждала в Атланте-1996 и Сиднее-2000 на брусьях.

Также она выиграла девять золотых медалей на чемпионатах мира.

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