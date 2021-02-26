Бывший тренер сборной США по гимнастике Джон Геддерт покончил с собой в четверг после того, как ему предъявили обвинения в насильственных действиях, в том числе сексуального характера.

«Мой аппарат был уведомлен, что сегодня днем было обнаружено тело Джона Геддерта, он совершил самоубийство. Это трагический исход для всех сопричастных», – отметила в заявлении на сайте генпрокурора штата Мичиган Дана Нессел.

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Ранее в этот же день Нессел предъявила 63-летнему Геддерту обвинения в ряде преступлений. Ему инкриминировалось насилие в отношении «десятков молодых спортсменок». Минимум в одном случае речь шла о насильственных действиях сексуального характера, отметила генпрокурор. По ее данным, Геддерт прибегал к чрезмерно жестким методам во время тренировок, игнорировал травмы его подопечных, запугивал их.

Геддерт должен был предстать перед судом в четверг, 25 февраля. В случае признания Геддерта виновным его могли приговорить к тюремному заключению на десятки лет.

Нессел также обвинила бывшего тренера в том, что он лжесвидетельствовал по делу бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. В 2018 году он был приговорен к тюремному заключению на срок до 175 лет за сексуальное насилие.

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