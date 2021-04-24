В честь российского гимнаста Никиты Нагорного назван новый элемент – его официально одобрил технический комитет Европейского гимнастического союза (UEG).

24-летний Нагорный впервые показал тройное сальто назад согнувшись в квалификации чемпионата Европы, который проходит в Базеле. Элемент утвердили и присвоили группу сложности I (0,9).

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«Вот и свершилось, теперь у меня есть свой именной элемент! Это была моя мечта, одна из немногих в спорте», – отреагировал Нагорный.

Нагорный – трехкратный чемпион мира.

На ЧЕ-2021 в Базеле завоевал золото в многоборье.

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