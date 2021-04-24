Немецкая гимнастка Сара Восс выступила на чемпионате Европы в закрытом комбинезоне вместо привычного купальника. Этим жестом во время квалификации она привлекла внимание к проблеме сексуализации женщин в спорте.

На финальных соревнованиях Восс поддержали еще две спортсменки из Германии. Национальная федерация выступила с заявлением, что девушки выступают против сексуализации в гимнастике, и это очень важно для предотвращения случаев сексуального насилия.

«Надеемся, что гимнастки, которым некомфортно в привычной одежде, почувствуют смелость и последуют нашему примеру. Я начинала чувствовать себя все более неуютно, но все мы хотим, чтобы нам было удобно. В спортивной гимнастике становится труднее и труднее, когда ты вырастаешь. Когда я была маленькой, я не придавала большое значение обтягивающей одежде. Но когда началось половое созревание и месячные, я стала ощущать себя по-другому», – цитирует Восс BBC

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Ранее гимнастки носили закрытые костюмы только по религиозным соображениям. Это не нарушает правил международной федерации: спортсменкам разрешено надевать сдельный купальник со штанинами от бедра до щиколотки при условии, что он имеет элегантный дизайн.

ЧЕ-2021 проходит в Базеле (Швейцария) 21-25 апреля.

В личном многоборье победили российские спортсмены Виктория Листунова и Никита Нагорный. Серебряные медали завоевали Ангелина Мельникова и Давид Белявский.

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