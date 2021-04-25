В швейцарском Базеле завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Российские спортсмены завоевали 13 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую. Этот результат позволил сборной России победить в общекомандном медальном зачете. Всего было разыграно 12 комплектов наград у мужчин и женщин.
Гимнасты из России стали лучшими в самой престижной дисциплине – личном многоборье. Чемпионами Европы стали Никита Нагорный и Виктория Листунова, серебряные медали достались Давиду Белявскому и Ангелине Мельниковой. Бронзовые призеры – украинец Илья Ковтун и Джессика Гадирова из Великобритании.
Нагорный выиграл еще одно золото, выиграв вольные упражнения. На коне и кольцах он стал серебряным призером, а Давид Белявский взял второе место на параллельных брусьях. Позже Белявский добавил к серябряной медали золотую – он выиграл в упражнениях на перекладине.
Спортивная гимнастика
Гимнастка надела закрытый костюм – это борьба с сексуализацией
Мультимедалисткой турнира у женщин стала Мельникова. Ангелина победила на разновысоких брусьях, взяла серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. Серебро на брусьях завоевала Владислава Уразова.
- Турнир был отборочным на Олимпийские игры, которые пройдут в 2021 году в Токио.
- Из-за травмы турнир пропускал Артур Далалоян, один из лидеров сборной России.
Спортивная гимнастика
В честь русского гимнаста Нагорного назвали элемент
Спортивная гимнастика
Обвиненный в насилии тренер по гимнастике покончил с собой