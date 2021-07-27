В августе 2016 года Симона Байлз чувствовала себя на вершине мира. Она покорила Олимпиаду в Рио с четырьмя золотыми и одной бронзовой медалью – раньше ни одной американской гимнастке не удавалось собрать столько наград за одни Игры. Благодаря потрясающему достижению Байлз удостоилась чести нести флаг сборной на церемонии закрытия. Раньше эту торжественную роль в сборной США доверяли только гимнастам-мужчинам.

После триумфа Симона ушла в тень и больше года потратила на заслуженный отдых, а затем мощно вернулась и осенью 2018-го завоевала четыре золота на чемпионате мира в Катаре. В тот момент казалось, что Байлз невозможно остановить или сбить с ритма. Даже после долгого перерыва она уничтожала конкуренток и легко собирала титулы. Однако в августе 2019-го гимнастке все-таки пришлось пережить потрясение – только не в карьере, а в личной жизни.

Симона Байлз с золотой медалью на Олимпиаде-2016 Фото: Getty Images

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Тогда достижения Симоны отошли на второй план, а журналисты вспоминали великую спортсменку по другому поводу. Ее брата Тевина Байлз-Томаса арестовали в Джорджии по подозрению в убийстве трех человек на новогодней вечеринке в Кливленде, штат Огайо в конце 2018-го. По словам прокурора округа Кайахога Майкла О’Мэлли, 31 декабря группа незваных гостей ворвалась в арендованную квартиру, где компания друзей готовилась к празднику. Попытки прогнать мужчин привели к потасовке, а затем к перестрелке.

Трое участников ссоры погибли: 19-летний Делвонт Джонсон, 21-летний Тошон Бэнкс и 23-летний Девон Гибсон. Имена еще двоих пострадавших остались тайной. Полиция не распространялась насчет обстоятельств бойни, но во всех трех смертях обвинили Байлз-Томаса. Дело мгновенно превратилось в сенсацию из-за родственных связей подозреваемого со звездой и того факта, что на момент преступления он служил в армии. Начались споры, ведет ли милитаристский уклад жизни к насилию и что на самом деле произошло на роковой вечеринке.

Байлз не распространялась насчет отношений с братом. Еще до ареста Тевина гимнастка рассказывала, что ее мать лишили права опеки над детьми из-за наркотической зависимости, когда Симоне было три года. С тех пор и до шести лет она жила в приемной семье. Затем будущую чемпионку с сестрой взял на воспитание дедушка из Техаса, а брат с другой сестрой переехали к двоюродной бабушке в Кливленд.

Хотя они выросли с разными родственниками, Симона и Тевин поддерживали общение. В 2017-м Байлз поделилась фотографиями с братом в твиттере и подписала, что все считают их близнецами, хотя они сами не замечают сходства. Арест близкого человека пробудил старые кошмары и приковал национальное внимание к биографии спортсменки. «У меня болит сердце за всех, кого затронула эта трагедия, особенно за жертв и их семьи, – отбивалась Байлз. – Я не могу сказать ничего, что облегчило бы чьи-то страдания, но хочу выразить искренние соболезнования. Прошу вас уважать право моей семьи на личную жизнь, пока мы справляемся с болью».

Байлз-Томас настаивал на невиновности, но в мае 2021-го ему пришлось появиться на скамье подсудимых. Против него выдвинули 15 обвинений, ни одного другого участника потасовки не привлекли к ответственности. Несмотря на уверенность сотрудников прокуратуры, первое заседание закончилось провалом из-за ошибки. Присяжным случайно отправили технические материалы, которые могли повлиять на их непредвзятость. Судье пришлось распустить жюри и начать подготовку к слушанию заново.

Со второй попытки 15 июня процесс все-таки начался. Подсудимый вновь не признал вину ни по одному из пунктов. Адвокат Джозеф Патитьюс отметил, что его клиент последние полтора года находился в состоянии постоянного стресса, так как еще раньше его двоюродный брат погиб в потасовке. Аргументы Байлз-Томаса оказались убедительными: уже на следующий день судья Джоан Синенберг удовлетворила ходатайство о прекращении дела из-за слабой доказательной базы. Сотрудники прокуратуры сами не до конца разобрались в обстоятельствах тройного убийства, а очевидцы не рассказали ничего конкретного.

Из 18 привлеченных обвинением свидетелей только одна женщина примерно вспомнила, во что был одет преступник, но не смогла его опознать или полностью реконструировать события той ночи. «Ее максимально точное описание лишь на 75% совпадает с реальностью, – объяснил адвокат. – Такие показания никак нельзя считать исчерпывающими в настолько серьезном разбирательстве». По словам защитника, свидетельница неправильно назвала цвет куртки, которую носил Байлз-Томас, а обвинители слишком расслабленно отнеслась к проверке показаний.

Судья досконально объяснила непростое решение, но присутствовавшая на заседании мать одной из жертв все равно посчитала прекращение дела несправедливостью. Она поднялась из зала и бросилась к брату олимпийской чемпионки с криком: «Он убил моего ребенка. Вы должно быть, ***** [блин], шутите. Я убью его!» Трем приставам удалось перехватить потрясенную женщину, прежде чем она добежала до Байлз-Томаса.

«Она потеряла сына, так что мы не виним ее за такую реакцию, – отреагировал Патитьюс. – Не могу представить, насколько тяжело ей пришлось, но Тевин не имеет к этому никакого отношения. Во всех преступлениях обвинили одного человека, и она, вероятно, доверилась государству. Однако это ошибка, и мистера Байлза справедливо освободили. У него было светлое будущее в армии. Теперь он может вернуться к службе или заняться чем-то еще».

По пятой поправке к Конституции Тевина больше не смогут обвинить в том же преступлении, но расследование продолжается. Пока сестра бьется за наследие в Токио, а брат наслаждается вновь обретенной свободой, полиции и прокуратуре Кливленда остается заново реконструировать новогоднюю трагедию в поисках новых подозреваемых.

Невозможно предсказать, как процесс над братом повлияет на выступления Симоны в Токио. Известно только, что тяжелое детство сплотило родственников и закалило девочку, которая выросла одной из величайших гимнасток в истории США. «Когда нас только отдали в приемную семью, я чувствовала себя никому не нужной и брошенной, – вспоминала Байлз. – Никто не знал меня и не хотел узнавать. Мои таланты, мое мнение и личность не имели никакого значения».

Возможно, именно шок от переживаний последних месяцев привел к поражению американок в квалификации от сборной России и грубым ошибках лично Симоны. Для ее успехов семейная гармония не менее важна, чем идеальная физическая форма. С другой стороны, она, как и другие элитные спортсменки, давно научилась превращать любые трудности в источник мотивации. Если у Симоны получится это сделать, поддержка вырвавшегося из тюремной камеры Тевина придаст ей сил и вдохновения.

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