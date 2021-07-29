Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз считалась одной из главных фавориток Олимпиады-2020 после триумфа в Рио, но высокие ожидания не оправдались. Американка осталась без медалей еще до личного многоборья – Федерация гимнастики США объяснила, что спортсменка прошла углубленное обследование и не поможет соотечественницам из-за психологических проблем. После командного многоборья Байлз призналась, что не выдержала давления: «Это небольшое повреждение моей гордости. Физически самочувствие хорошее, но эмоционально – зависит от времени и момента. Непросто приезжать на Олимпиаду главной звездой».

Подобная причина оказалась поводом для поддержки Симоны в американских медиа и жесткой критики в России. Ее обвинили в предательстве сборной и лицемерии. Намекнули на побочные эффекты от приема назначенных для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности лекарств и даже принизили предыдущие достижения. Некоторые авторы, эксперты и болельщики засомневались, что Байлз заслуживает статуса великой, если не преодолевает себя и не справляется с внутренними переживаниями.

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Критика американки основывается на предположении, что психологические проблемы менее значимы, чем физические травмы. Такая точка зрения – наследие предрассудков прошлого, когда было не принято говорить об эмоциональном состоянии, а любое проявление человечности от элитного спортсмена считалось признаком слабости. Депрессию, биполярное расстройство и нервное истощение невозможно увидеть с трибун и экранов телевизоров – в отличие от разрывов связок, сотрясений и переломов.

Психическим заболеваниям и расстройствам трудно дать строгое определение, поэтому некоторые до сих пор считают их выдумкой западной медицины и побочным эффектом либерального мировоззрения. Если бы Байлз снялась из-за растяжения или расстройства желудка, весь мир за исключением нескольких конспирологов счел бы такое решение оправданным и достойным сочувствия. Однако выбор в пользу ментального здоровья спровоцировал дискуссию о силе духа спортсменов.

Тренер Сесиль Лэнди утешает Байлз после неудачного выступления Фото: Getty Images

Нельзя запретить гимнасткам, футболистам и теннисистам сниматься с соревнований, не погружаясь в обстоятельства каждого конкретного случая. Обычные люди представляют стресс перед ответственной презентацией на работе или сдачей решающего экзамена, но даже подобные экстремальные ситуации не идут ни в какое сравнение с напряжением перед главным турниром в карьере. Лишь сами участники проживают уникальный опыт в момент решающего пенальти или ключевого тай-брейка.

В отличие от обывателей участники Олимпийских игр и других крупных соревнований испытывают постоянные физические нагрузки, месяцами не видятся с родными, переживают из-за ожиданий национального масштаба, сталкиваются с ненавистью в интернете и подстраивают все существование под момент, который закончится экстазом или провалом. Каждый по-разному справляется с ответственностью. Одни отказываются от общения с журналистами, как Наоми Осака. Другие подсаживаются на алкоголь или лекарства. Третьи снимаются с важных соревнований, чтобы не перегореть и не сорваться – именно так поступила Байлз.

Симона Байлз поздравляет Ангелину Мельникову с победой в командном многоборье Фото: Getty Images

По данным исследовательского центра Athletes for Hope, около 35% профессиональных атлетов страдают от ментальных проблем, которые проявляются в расстройствах пищевого поведения, тревоге, бессоннице, выгорании, панических атаках и сильном чувстве стресса. «Спортсмены переживают за то, как признание в психологических проблемах отразится на их карьере, – объясняет психиатр Сапна Бангар. – Однако чем раньше они заговорят об этом, тем выше шанс, что им помогут».

Даже специалисты признают, что не существует никакого универсального рецепта счастья – титулы, дорогие контракты и популярность не спасают звезд от глубоких личных переживаний. Статус и ожидания превращают их в перфекционистов и заставляют ненавидеть себя за поражения. «Каждый спортсмен сталкивается с уникальным личным вызовом, – уверена спортивный психолог и основатель консультационного центра Николь Менезес. – Им остается осознанно подходить к карьере и не грызть себя изнутри, когда что-то выходит из-под контроля».

Случай Байлз не уникален. О психологических проблемах, переживаниях и депрессии говорили 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, баскетболист Кевин Лав, бейсболист Рой Халлидей, хоккеист Робин Ленер, футболисты Майкл Каррик, Джанлуиджи Буффон, Андрес Иньеста и Дэнни Роуз. Бывший капитан «Ромы» Агостино ди Бартоломеи и вовсе покончил с собой – итальянца загнал в депрессию проигрыш «Ливерпулю» по пенальти в финале Кубка европейских чемпионов. Недооценка значимости психологического здоровья спортсменов – оскорбление тех, для кого карьера превратилась в ежедневную схватку с собой.

Один из самых ярких примеров влияния психологии на спортсмена – защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. Англичанин перешел в топ-клуб одним из самых талантливых тинейджеров АПЛ, но вскоре получил страшную травму – двойной перелом ноги. Когда Люк восстановился, он напоминал тень техничного и быстрого фулбэка: боялся новых повреждений и не боролся в полную силу. Жозе Моуринью требовал от Шоу преодолевать себя (почти как критики Байлз), но напор португальца не сработал. Только доверие и понимание Уле-Гуннара Сульшера помогли футболисту вернуться на пик, провести мощный сезон и сверкнуть на Евро.

Наоми Осака сначала объявила бойкот медиа, а затем снялась с «Ролан Гаррос», но другие спортсмены не обвинили ее в слабости. Многие, наоборот, оценили храбрость Наоми, которая осмелилась рассказать о внутренних переживаниях. «На любой другой работе можно взять отгул на один день, и работодатель не будет расспрашивать тебя обо всех проявлениях болезни, – рассуждала японка. – Вероятно, вам оставят хотя бы какое-то право на личную жизнь. Я испытывала сильное давление, чтобы рассказать о симптомах во всех подробностях, потому что пресса и руководство турнира мне не поверили». Байлз оказалась в похожей ситуации, только вместо французских администраторов в ее состоянии усомнились русские журналисты.

Мать Симоны в детстве лишили родительских прав из-за наркотической зависимости. В подростковом возрасте спортсменка подверглась сексуальному насилию со стороны врача женской сборной США Ларри Нассара. За полтора месяца до начала Олимпиады брата Байлз оправдали по обвинению в тройном убийстве. Трудно понять, что чувствует человек, который готовится к крупным соревнованиям во время судебного процесса над близким родственником. Возможно, Симона осознала, что если все-таки выступит, для восстановления душевного здоровья понадобится долгая терапия. Невежественно и эгоистично высмеивать ее за отказ от выступления в таких обстоятельствах.

«Если Макинрой проигрывал матч в 1984-м, он мог скрыться на какое-то время – рассуждает автор The Guardian Барни Ронэй. – Вернуться в квартиру и снять телефонную трубку. В аналоговую эпоху знаменитости испытывали меньше стресса. Токсичный белый шум не преследовал их в каждой комнате, с экрана каждого гаджета. До недавнего времени спортсмены могли страдать наедине с собой. Теперь все их существование принадлежит миру. Байлз и Осаке приходится существовать в этой цифровой культуре без защитного фильтра, босиком или с ракеткой наперевес. Невозможно отрастить достаточно толстую кожу, чтобы стряхнуть с себя напряжение и остаться без шрамов».

Откровенность топ-спортсменов помогла тысячам обычных людей и мотивировала их обратиться за помощью. «Люди не понимают, что мы страдаем от тревожности и переживаем срывы, – высказалась Байлз еще в прошлом году. – Они думают, что мы идеальны, но мы постоянно сомневаемся. Выдержит ли мое тело еще один год? Выдержу ли я еще один год?»

Симона Байлз с золотой медалью на Олимпиаде-2016 Фото: Getty Images

Насмешки и злорадство над гимнасткой, которая предпочла эмоциональное благополучие выступлению на Олимпиаде, обесценивают достижения Байлз, Осаки, Фелпса и других великих атлетов. Спорт заключается не только в преодолении, но и в человечности. Болельщикам интересно следить за чемпионами, потому что те – люди, а не роботы. Они не только собирают медали и бьют рекорды, но и проваливаются, страдают, переживают. Слабости лишь подчеркивают героизм, который они проявили на пути к месту в истории.

Чтобы признаться в страхах и проблемах, несмотря на возможные насмешки и оскорбления, требуется смелость. Критики Байлз измеряют величие в медалях, но противоречат сами себе: американка за одну Олимпиаду-2016 завоевала больше наград, чем большинство соперников за всю карьеру. Тогда Симона доказала миру, что умеет преодолевать себя. Пять лет спустя ее мужество проявилось в решении сняться с Олимпиады.

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