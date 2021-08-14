Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз пострадала от немецкой овчарки. Собака сильно цапнула ее за руку.

«Немецкие овчарки не любят играть… Я всю жизнь росла с этими собаками, меня никогда не кусали. Но эта собака на ферме, видимо, сказала мне: «Не сегодня». Пришлось идти к врачу, чтобы сделать прививку от столбняка», – написала Байлз в сториз инстаграма.

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На Олимпийских играх-2020 в Токио Байлз завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

Симона досрочно завершила выступление в командном многоборье после выступления в опорном прыжке из-за психологических проблем.

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