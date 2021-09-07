Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин не выступят на чемпионате мира. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
«В мужской сборной на турнир едут Иван Стретович, Владислав Полешов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Климентьев. Мужской состав Игр полностью отдыхает. Просто сейчас они не готовы быть на том уровне, на котором должны.
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В женской сборной заявка следующая: Мельникова, Уразова, Мария Минаева, Яна Ворона. Две молодые девочки и две олимпийские чемпионки. Мельникова и Минаева в многоборье, другие – в отдельных видах», – приводит слова Родионенко «Р-Спорт».
- Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября.
- Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин взяли золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
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