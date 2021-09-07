Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин не выступят на чемпионате мира. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
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«В мужской сборной на турнир едут Иван Стретович, Владислав Полешов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Климентьев. Мужской состав Игр полностью отдыхает. Просто сейчас они не готовы быть на том уровне, на котором должны.
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В женской сборной заявка следующая: Мельникова, Уразова, Мария Минаева, Яна Ворона. Две молодые девочки и две олимпийские чемпионки. Мельникова и Минаева в многоборье, другие – в отдельных видах», – приводит слова Родионенко «Р-Спорт».
  • Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября.
  • Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин взяли золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
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