Российская гимнастка Ангелина Мельникова ответила на вопросы подписчиков в инстаграме. Один из них был посвящен предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Перед мероприятием, которое пройдет 10 сентября, спортсменам необходимо пройти карантин. У Мельниковой спросили, не помешает ли это подготовке к октябрьскому чемпионату мира по спортивной гимнастике.

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«Конечно, очень сильно помешает. Неделя без тренировок для девушек – практически полный выход из формы. Придется за месяц попробовать собрать себя к ЧМ. Не знаю, что из этого получится. Такого опыта еще не было», – написала Мельникова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет японском Китакюсю с 18 по 24 октября.

В Токио-2020 Мельникова взяла золото в командном многоборье и две бронзы – в личном многорборье и в вольных упражнениях.

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