Фильм «Ольга» режиссера Эли Граппе, совместно созданный Францией, Швейцарией и Украиной, выдвинут на получение премии «Оскар». Как сообщает пресс-служба Украинской Киноакадемии, картина номинирована на премию швейцарской стороной.

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«Фильм «Ольга» стал претендентом от Швейцарии на получение номинации на премию «Оскар» как лучший международный художественный фильм», – гласит сообщение Украинской Киноакадемии в телеграме

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В сюжете драмы «Ольга» рассказывается о 15-летней гимнастке, которая готовится к участию в чемпионате Европы. Спортсменке нужно выбрать страну, от которой она выступит на соревнованиях – Швейцарию, где она тренируется, или Украину, в которой ее мать-журналист освещает события Евромайдана.

Согласно правилам премии, киноленты, снятые в ко-производстве, могут выдвигаться на «Оскар» только от одной страны. Таким образом ни Украина, ни Франция не смогут выдвинуть этот фильм.

Главные роли исполнили украинские гимнастки Анастасия Будяшкина и Сабрина Рубцова.

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