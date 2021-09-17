Российский гимнаст Никита Нагорный в многоборье на чемпионате Европы в Базеле выполнил новый технический элемент – тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет присвоил этому сальто высшую группу сложности I, и теперь в мужской спортивной гимнастике стало три элемента данной категории.

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Международной федерацией гимнастики принято решение назвать это сальто в честь Нагорного. Также ряд новых элементов был поименован в честь испанца Райдерлея Сапаты, американца Броуди Мэлоуна и француза Самира Аит Саида. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

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Для того, чтобы новый технический элемент был зафиксирован и получил категорию сложности, гимнасту нужно его исполнить без серьезных ошибок на Олимпиаде, чемпионате мира или своего континента, Кубке мира или Кубке вызова.

Никита Нагорный – олимпийский чемпион Токио в командном многоборье.

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