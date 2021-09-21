Перед Олимпиадой в Токио многие загодя отдавали все золото в спортивной гимнастике четырехкратной олимпийской чемпионке американке Симоне Байлз. Но, как говорится, загад не бывает богат. Игры сложились совсем не так, как ожидалось – из-за психологических проблем Симона снялась с большей части программы, довольствовавшись в итоге серебром в командном многоборье и бронзой в упражнении на бревне. Впору было бы окончательно опустить руки и уйти в тень, но гимнастка раз за разом напоминает о себе, появляясь в разных проектах и на статусных мероприятиях. Что же слышно спустя чуть более полутора месяцев после окончания Олимпиады про Байлз?

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Симона Байлз Фото: Getty Images

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Многое о себе гимнастка рассказывает в инстаграме. В начале сентября она отчиталась , что пожертвовала 10 тысяч долларов в счет организации The Loveland Foundation для содействия темнокожим женщинам и девушкам в борьбе с ментальными проблемами. Это позволит оплатить 83 сеанса психотерапии, чтобы помочь нуждающимся правильно расставить приоритеты в области жизни и здоровья, с чем самой Байлз пришлось справляться в Токио.

В середине сентября американка была замечена сразу на двух мероприятиях, где блеснула интересными нарядами. Сперва она прошла по красной ковровой дорожке на MTV Video Music Awards – ежегодной церемонии награждения за создание видеоклипов.

А затем посетила бал Института костюма – Met Gala, где звезды должны выглядеть ярко и экстравагантно. Симоне это удалось в полной мере, она представляла бренд одежды Athleta, который подчеркивает женскую силу. Платье было расшито кристаллами и весило 98 фунтов.

Наверное, мало кого удивило, что Байлз вошла в список 100 самых влиятельных людей в мире за 2021 год по версии Time. Что примечательно, много теплых слов о ней в аннотации написала экс-первая ракетка мира Серена Уильямс.

«Она – воплощение бесконечного потенциала темнокожих женщин. Жаль, что у меня не было возможности на нее равняться, когда я была ребенком и пыталась воплотить свои мечты», – отметила теннисистка.

Но сентябрь запомнится поклонникам Симоны не только блеском нарядов. Гимнастка выступила на слушаниях в Сенате США по делу бывшего врача сборной Ларри Нассара о нарушениях, допущенных Федеральным бюро расследований во время разбирательств. Ранее появился отчет, согласно которому ФБР в должной мере не проверило обвинения в адрес медика и тот в результате получил возможность еще несколько месяцев продолжать противоправные действия сексуального характера в отношении спортсменок.

Преступник был приговорен к 300 годам тюрьмы после того, как более 250 женщин выдвинули против него обвинения в сексуальном насилии. Общая сумма компенсаций в рамках этого дела может составить порядка 425 миллионов долларов.

Симона Байлз Фото: Getty Images

«Мне бы очень не хотелось, чтобы еще хоть одна гимнастка или любая другая женщина испытали тот ужас, который я и сотни других пережили до, во время и после противоправных насильственных действий со стороны Ларри Нассара. ФБР просто закрыло на это глаза. Мы страдали и продолжаем страдать, потому что никто в ФБР, Федерации гимнастики или Олимпийском комитете США не сделал необходимого для нашей защиты.

Нас подставили, и мы хотим получить ответы. Нассар там, где ему и положено, но те, кто помогал ему, заслуживают быть привлеченными к ответственности. Если этого не произойдет, я убеждена, такие вещи будут продолжаться и с другими спортсменами», – заявила Байлз на слушаниях, не сумев сдержать слез.

Но все же в первом месяце осени было больше положительного: вышеперечисленного Симона анонсировала шоу-тур Gold Over America Tour , который начнется 21 сентября и охватит 35 городов США. Шоу позиционируется как гимнастический спектакль в сопровождении поп-музыки. Зрителям будут представлены программы олимпийской чемпионки и других звезд американской спортивной гимнастики. Также Байлз расскажет об основных моментах своей карьеры, проиллюстрировав монолог фото и видео.

«Я уехала на два месяца. Не могу поверить, что я начинаю тур. Серьезно, мечта сбылась. Не могу дождаться встречи со всеми девушками, хочу познакомиться со всеми поклонниками и изучить все города! Gold Over America Tour, я иду за тобой», – написала Байлз в инстаграме.

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