Решение не включать победителя Олимпийских игр в Токио гимнаста Никиту Нагорного в состав сборной России на октябрьский чемпионат мира в Японии принято осознанно. Спортсмен обсудил участие в турнире с тренерским штабом национальной команды.

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«Я не отказывался от чемпионата мира, решение пропустить турнир было принято вместе с тренерским штабом. Не было такого, что я отказываюсь. Есть проблемы со здоровьем, которые надо поправить. Следующий цикл намного сложнее, да и возраст такой, когда надо следить за своим здоровьем в два раза внимательнее. Нужно убрать болячки и вперед», – сказал 24-летний спортсмен ТАСС

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На Олимпиаде в Токио Нагорный вместе с Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл золото в командном первенстве. В столице Японии Никита также стал обладателем двух бронзовых наград (в личном многоборье и упражнениях на перекладине). Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят ЧМ-2021, как и Нагорный.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября

Российскую мужскую спортивную гимнастику на турнире будут представлять Дмитрий Ланкин, Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Клементьев.

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