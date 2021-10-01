Российский гимнаст Артур Далалоян выразил непонимание по поводу того, что Дине Авериной подарили BMW Х5 за серебро в Токио-2020. Такие автомобили дарили только обладателям золотых медалей, но для Авериной сделали исключение.
– Как отнеслись к тому, что Дине Авериной вручили BMW Х5 – наравне с олимпийскими чемпионами, а Арине, занявшей четвертое место, дали BMW Х3?
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– Вам честно ответить? Или слукавить? Безусловно, у всех это вызвало бурное... Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция – легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам – из-за невезения, травм или спорного судейства – в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных.
– Вы смотрели их выступление в Токио?
– Да.
– Авериных засудили?
– Четко ответить на этот вопрос может лишь тот, кто досконально разбирается в правилах художественной гимнастики. О себе такого сказать не могу. Что бросилось в глаза? У израильтянки Ашрам программы были посложнее. Но она допустила ошибку. На мой взгляд, грубую. Тем не менее Ашрам поставили высокую оценку. За наших девочек, конечно, очень обидно. Но это решение судей. С ними не спорят. Да и не бывает на Олимпийских играх в судейской коллегии случайных людей.
– Иными словами, в заговор против России не верите?
– Именно, – приводит слова Далалояна «Спорт-Экспресс».
- На Олимпиаде-2020 в Токио Ашрам сенсационно победила с результатом 107,800 балла. Серебро взяла россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
- Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин взяли золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
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