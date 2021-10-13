Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Артур Далалоян и Никита Нагорный раскритиковали бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора.
– Артур, я слышал, что Роналду ты уважаешь, а твой антикумир – Конор Макгрегор.
Далалоян: Он мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом.
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Нагорный: Это важно, следить человеком, чтобы брать у него плохие поступки и не делать этого.
– Например, что?
Нагорный: Пропагандировать спиртные напитки.
Далалоян: Его каждый бой в принципе, отношение к сопернику, – рассказали спортсмены в программе «50 вопросов» на сервисе Premier.
- Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин взяли золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
- Конор Макгрегор проиграл последний поединок Дастину Порье. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда.
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